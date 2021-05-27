Россиянам объяснили, что нельзя выкладывать в соцсетях

Далеко не все фотографии можно выкладывать в соцсетях, так как ими могут заинтересоваться злоумышленники. В частности не стоит делиться снимками билетов, заявил замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

«С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету», — пояснил эксперт радио Sputnik.

Он добавил, что билетами на концерты тоже не стоит хвастаться перед подписчиками. Сейчас большинство билетов представляют собой одноразовые QR-коды. Кто-то может сохранить этот код и пройти на мероприятие вместо того, кто купил билет. Еще Никитин посоветовал внимательнее относиться к геометках в публикациях.

«Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются», — подчеркнул замруководителя.

Эксперт порекомендовал сделать свой аккаунт открытым только для близких людей. Тогда можно будет не ограничивать себя в постах и фотографиях.