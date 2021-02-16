Названы гаджеты, которые помогут выявлять заболевания

Помочь выявить болезнь на ранней стадии может гаджет, измеряющий различные медицинские показатели. Например, Apple Watch записывают сердцебиение и сердечный ритм человека с помощью электрического пульсометра. Результатами можно сразу же делиться с лечащем врачом.

«Носимые электронные устройства, в частности умные часы, дают шанс на долгосрочную оценку и самое главное — недорогую и удобную диагностику мерцательной аритмии», — указал в разговоре с агентством «Прайм» профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени Ломоносова Андрей Ардашев.

В современной медицине существует два основных направления, которые связаны с использованием взаимодействующих с телом человека систем. Первое — это неинвазивные устройства. Они могут измерять и предупреждать о проблеме. К таким приборам относятся часы, мобильные телефоны, браслеты и даже опции, которые встроены в автомобиль.

Второе направление — это имплантаты, которые могут самостоятельно осуществлять терапию. В этом случае, речь идет о кардиостимуляторах и имплантируемых дефибрилляторах. Эти приборы могут как распознавать сигнал, так и лечить. Они не дешевые и подразумевают хирургическое вмешательство с юридической и материальной ответственностью в условиях специализированного медучреждения.

На рынке не так давно появилась беспроводная зарядка, но вокруг нее уже ходит много разных мифов. Так, многие считают, что зарядка портит микросхемы, изнашивает аккумулятор и вредит здоровью. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила недостатки гаджета, которые существуют у него на самом деле.