Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли

Старт японского корабля к МКС отложен из-за пожара Подробнее

«Подтверждаем информацию о планируемом переносе выхода российских космонавтов в открытый космос с 20 ноября на 31 октября», — сообщили в Роскосмосе.

Впервые в 2019 году российские космонавты вышли в открытый космос 29 мая.

Ранее стало известно, что за время, проведенное с наружной стороны МКС россияне заменят панель системы терморегулирования модуля «Заря», а также демонтируют часть научного оборудования на модулях «Поиск» и «Звезда». Они также установят новую аппаратуру и снимут один из элементов корабля «Союз». Последняя операция ляжет в основу решения о продлении ресурса корабля.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также астронавты из США Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган. На орбите есть и представитель Италии — Лука Пармитано. Олег Скрипочка и его коллеги Джессика Меир (США) и Хаззаа аль-Мансури (ОАЭ) прибудут на станцию в конце сентября.