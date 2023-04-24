Технологии 24 апреля 2023, 16:08 Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли Роскосмос сообщил о переносе выхода российских космонавтов в открытый космос на май Pxhere

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Россияне выйдут в открытый космос позже запланированных сроков. Это произойдет не в конце апреля, а в начале мая. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — заявили в госкорпорации.

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Космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев продолжают подготовку к своей миссии, написали «Известия».

Предполагается, что они во время работы в открытом космосе перенесут шлюзововую камеру с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Это удастся сделать при помощи манипулятора ERA. Им будет управлять космонавт Андрей Федяев, а Прокопьев и Петелин подключат камеру к «Науке».

Шлюзовая камера нужна для перемещения за борт Международной космической станции полезных грузов с помощью манипулятора, а также их возвращения внутрь МКС в рамках программы научно-прикладных исследований.