Блогер рассказал, какие смартфоны могут исчезнуть после выхода iPhone 12

«По логике, на рынке должен остаться iPhone 10 — он еще очень востребованный и будет хорошо смотреться на фоне iPhone 12. Также должен остаться iPhone SE», — предположил собеседник информагентства.

По его мнению, с рынка вообще должны исчезнуть iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Что касается цен на устройства, то блогер допустил, что предыдущие модели должны подешеветь в пределах 50 долларов.