12 октября 2020, 22:59
Блогер рассказал, какие смартфоны могут исчезнуть после выхода iPhone 12
Автор YouTube-канала о технике Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал ИА Ura.ru, что предстоящий выход линейки iPhone 12 вытеснит некоторые предыдущие модели смартфонов с рынка.
«По логике, на рынке должен остаться iPhone 10 — он еще очень востребованный и будет хорошо смотреться на фоне iPhone 12. Также должен остаться iPhone SE», — предположил собеседник информагентства.
По его мнению, с рынка вообще должны исчезнуть iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Что касается цен на устройства, то блогер допустил, что предыдущие модели должны подешеветь в пределах 50 долларов.