Технологии 19 января 2024, 06:25 Вычислительные мощности суперкомпьютеров в России увеличат Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров РИА «Новости»

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Правительство России к весне разработает комплекс мер по увеличению вычислительной мощности отечественных суперкомпьютеров. Такое поручение по итогам конференции Artificial Intelligence Journey дал президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — распорядился глава государства.

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Ответственность за разработку программы возложили на правительство. Отчитаться о проделанной работе предстоит к 1 марта 2024 года.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey прошла в ноябре 2023 года. Выступая на пленарном заседании, президент призвал нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем вдвое и предоставить ученым доступ к этим технологиям.