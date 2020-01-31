    31 января 2020, 05:25

    Китайские смартфоны перестали ввозить в Россию из-за коронавируса

    Светлана Степанова

    Китайские производители смартфонов и американская компания Apple, чьи сборочные цеха расположены в КНР, перенесли сроки поставок девайсов в Россию. Новогодние каникулы на фабриках были продлены. Эксперты считают, что задержка продлится несколько недель. Чем это чревато, рассказал «Коммерсант».
    Китайские смартфоны перестали ввозить в Россию из-за коронавируса

    Lenovo, Realme, Xiaomi, Huawei и Honor, ZTE и другие производители сдвинули сроки поставок гаджетов в Россию. В компании Vivo отметили, что потребители этого даже не заметят, так как в декабре был привезен достаточно большой объем оборудования. Это обычная практика, которая позволяет избежать дефицита в период российских, а затем и китайских новогодних каникул. Ритейлеры тоже не беспокоятся, что им вдруг окажется нечем торговать.

    «М.Видео—Эльдорадо» предоставило данные, что половина купленных за 2019 год в России смартфонов произведена в Китае. Треть рынка занимает бренд Huawei и его дочерняя компания Honor.

    Директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков заявил, что если остановка поставок продлится 2-5 недель, то будет ощущаться определенный дефицит товаров. Но это позитивно скажется на бизнесе. Ритейлеры смогут продать запасы со складов. Негативные же последствия возможны, если карантинные мероприятия растянуться на 1-1,5 месяца.