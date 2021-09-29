Введение системы видеофиксации уровня шума автомобилей оценили в ФАР

В Москве на Чистых прудах начали тестировать систему видеофиксации уровня шума автомобилей. Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Говорит Москва» прокомментировал это нововведение.

Специалист отметил, что за границей такие системы являются обыденной и успешной практикой. Они уже работают в Австралии, Франции и Австрии.

«Для нас это новость и штраф небольшой, 500 рублей. Проблемы могут возникнуть, когда камера фиксирует несколько транспортных средств. Камера не может зафиксировать звук, в других странах такой материал отбраковывается, штрафы приходят только одиночным ТС. Как это будет работать у нас, пока не известно, надеюсь, так же», — отметил эксперт.