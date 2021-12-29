ВТБ вложит 2 миллиарда рублей в проект «МегаФона»

ВТБ инвестирует два миллиарда рублей в проект «МегаФон 1440», основная задача которого — создание низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных и обеспечение глобального покрытия территории России и мира.

Соответствующее соглашение подписали «МегаФон», ВТБ и «МегаФон 1440».

В результате «МегаФон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, ВТБ будет принадлежать 15%, а 10% сохранит команда «МегаФон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».

С декабря «МегаФон 1440» начал трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства.

Привлечение ВТБ в качестве инвестора — важный этап дальнейшего развития проекта.

В ближайший год произойдет кратный рост существующих команд разработки, создание новых технологических и производственных подразделений.

За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».

Также в ноябре этого года проекту выделили необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России.

Теперь начинается важный этап подачи международных заявок для получения разрешений в других странах.

Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный и технологически сложный проект Юрий Соловьев, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Он добавил, что этот проект откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики.