Вступление в силу закона о российском ПО перенесли

Госдума отложила срок вступления в силу закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО). Теперь документ начнет действовать только в апреле 2021 года.

Согласно принятому закону, обязательная предустановка российского ПО на продаваемые в России гаджеты откладывается на три месяца. Если раньше речь шла о 1 января 2021 года, то теперь в документе указано 1 апреля 2021-го. Кроме того, на товары можно будет устанавливать не только российское ПО, но и произведенное в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Правительство будет определять порядок составления списка программ для предустановки, а также порядок самой загрузки. Ранее Кабмин утвердил перечень устройств, на которые потребуется установить российское ПО. В него вошли такие гаджеты, как смартфоны, планшеты, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV.

Изначально закон о предустановке российского программного обеспечения должен был начать действовать 1 июня 2020 года. В конце марта депутаты Госдумы перенесли вступление документа в силу на 1 января 2021 года.