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    12 июля 2020, 12:30

    Встроенный сканер и защита от износа батареи. Какие «секретные» функции есть в смартфонах?

    Анатолий Минкин

    Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни людей. Но большинство не обращает внимания на скрытые функции аппарата. А такие «секретные» возможности бывают очень полезными. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт Национального агентства финансовых исследований «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
    Встроенный сканер и защита от износа батареи. Какие «секретные» функции есть в смартфонах?

    В системах iOS и Android предусмотрена специальная защита аппаратной части. Если в порт зарядного механизма попала грязь или влага, то аппарат автоматически остановит зарядку.

    Также в смартфоне можно посмотреть информацию об износе аккумулятора. На Android это можно сделать при помощи специального кода или с помощью приложений.

    На iPhone предусмотрена функция «оптимизированной зарядки». При ее использование время службы аккумулятора можно существенно продлить. При подключении к розетки смартфон будет заряжаться до 80% и после этого медленно идти до полной загрузки. Это позволит сократить время, когда аппарат уже заряжен и одновременно подключен к сети. Такое состояние сильно сказывается на износе аккумулятора.

    «И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в „родном“ приложении „Файлы“ есть встроенный сканер документов. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в „стоковом“ Android сканировать можно ​через Google Drive», — рассказал Владимир Гриценко.

    В смартфоне владелец хранит много личной информации, которая не должна попасть в руки посторонних людей. Его обязательно нужно защищать паролем, отпечатком пальца или блокировкой по лицу. В случае утери аппарата информацию с него можно стереть удаленно. Главное, чтобы он был включен.

    Кроме того в гаджетах на Android есть возможность скрывать приложения, сообщения и фотографии, если вы отдаете свой смартфон кому-то попользоваться. На iPhone такой функции нет. Можно только спрятать фотографии.