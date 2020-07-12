Встроенный сканер и защита от износа батареи. Какие «секретные» функции есть в смартфонах?

В системах iOS и Android предусмотрена специальная защита аппаратной части. Если в порт зарядного механизма попала грязь или влага, то аппарат автоматически остановит зарядку.

Также в смартфоне можно посмотреть информацию об износе аккумулятора. На Android это можно сделать при помощи специального кода или с помощью приложений.

На iPhone предусмотрена функция «оптимизированной зарядки». При ее использование время службы аккумулятора можно существенно продлить. При подключении к розетки смартфон будет заряжаться до 80% и после этого медленно идти до полной загрузки. Это позволит сократить время, когда аппарат уже заряжен и одновременно подключен к сети. Такое состояние сильно сказывается на износе аккумулятора.

«И Android, и iOS имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. Например, на iOS в „родном“ приложении „Файлы“ есть встроенный сканер документов. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в „стоковом“ Android сканировать можно ​через Google Drive», — рассказал Владимир Гриценко.

В смартфоне владелец хранит много личной информации, которая не должна попасть в руки посторонних людей. Его обязательно нужно защищать паролем, отпечатком пальца или блокировкой по лицу. В случае утери аппарата информацию с него можно стереть удаленно. Главное, чтобы он был включен.

Кроме того в гаджетах на Android есть возможность скрывать приложения, сообщения и фотографии, если вы отдаете свой смартфон кому-то попользоваться. На iPhone такой функции нет. Можно только спрятать фотографии.