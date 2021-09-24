Всероссийский фестиваль по ИИ и программированию RuCode 4.0 стартует 27 сентября

Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0 будет проходить с 27 сентября по 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития IT-образования МФТИ.

Фестиваль совместно с МФТИ организуют ведущие вузы, IT-парки и общественные организации из ряда городов России, включая Владивосток, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Калининград. Он пройдет при поддержке Минобрнауки РФ.

Фестиваль состоит из нескольких этапов. Первый будет включать онлайн-курсы по программированию и искусственному интеллекту, в его рамках представят программу «Старт в 1С». Далее участников ждут интерактивные занятия с ведущими тренерами, преподавателями и IТ-разработчиками. Завершением станет чемпионат по ИИ и программированию.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что благодаря фестивалю тысячи школьников, студентов и уже состоявшихся специалистов смогут обучиться новому у лучших представителей индустрии и попробовать себя в решении практических задач. Директор центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев подчеркнул, что благодаря RuCode многие смогут погрузиться в сферу ИИ, и отрасль получит больше квалифицированных специалистов.

Принять участие в фестивале могут все желающие вне зависимости от возраста, уровня подготовки и места жительства. Это бесплатно. Подробности можно узнать на сайте мероприятия rucode.net.