  • Всем продуктам Facebook придумали единый логотип

    05 ноября 2019, 01:53

    Кирилл Фролов

    Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью и другими продуктами, представила корпоративный логотип после ребрендинга. Его внедрят во все приложения американского IT-гиганта.
    Всем продуктам Facebook придумали единый логотип

    В частности, надпись FACEBOOK появится в Instagram и WhatsApp. В зависимости от приложения, цвета логотипа будут меняться. Надпись будет заметной, она выполнена шрифтом без засечек с большими интервалами между буквами.

    Всем продуктам Facebook придумали единый логотип | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

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    У соцсети, как и у остальных продуктов останутся и свои собственные логотипы.

    В Facebook отмечают, что пользователи «должны знать, какие компании делают продукты, которыми они пользуются».

    «Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти приложения и технологии на протяжении нескольких лет имеют общую инфраструктуру, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе», — пояснили в компании.