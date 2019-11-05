Всем продуктам Facebook придумали единый логотип

В частности, надпись FACEBOOK появится в Instagram и WhatsApp. В зависимости от приложения, цвета логотипа будут меняться. Надпись будет заметной, она выполнена шрифтом без засечек с большими интервалами между буквами.

Источник фото: Facebook

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У соцсети, как и у остальных продуктов останутся и свои собственные логотипы.

В Facebook отмечают, что пользователи «должны знать, какие компании делают продукты, которыми они пользуются».

«Наши основные сервисы включают приложение Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти приложения и технологии на протяжении нескольких лет имеют общую инфраструктуру, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе», — пояснили в компании.