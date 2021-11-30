CD Projekt начнет разработку новой игры по вселенной «Ведьмака». Фанаты попросили сначала закончить Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED планирует начать разработку новой игры «Ведьмак» в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор компании Адам Кичиньский. Он отметил, что в планы студии на текущий момент не входит создание новых франшиз. Пока специалисты сосредоточены на двух направлениях — «Ведьмак» и Cyberpunk 2077.

Кичиньский отметил в беседе с изданием Rzeczpospolita, что в будущем году студия собирается начать работу над новыми AAA-проектом по этим франшизам. Вероятно, речь идет об очередной части «Ведьмака», а вот с Cyberpunk 2077 остались вопросы — будет ли исправляться прежняя версия, которая провалилась, или специалисты возьмутся за разработку принципиально новой.

Кроме того, генеральный директор заявил, что считает оправданным решение студии несколько отложить релиз версий игры «Ведьмак 3» для нового поколения консолей. Он отметил, что сама игра разрабатывалась еще семь лет назад, и с тех пор техника шагнула далеко вперед. На обновленные версии для PS5 и Xbox Series потребуется больше времени, чем предполагалось изначально.

Как добавил Кичиньский, на текущий момент в студии трудятся более 1200 человек. 660 из них — разработчики. В то же время, студия не исключает возможности расширения и включения в работу над ее проектами коллег. Таким образом, по мнению Кичиньского, можно значительно усилить команду и сделать лучше конченый продукт.

Впрочем, пользователи уже прокомментировали эту новость, попросив что-то более качественное, чем Cyberpunk 2077, намекая на полный провал франшизы.

«Разрабатывалка не порвется?», «Верните разрабам паспорта!», «Главное пусть не спешат с выпуском», «Апдейт для PS5 для ведьмака и киберпанка сделайте сначала», — писали пользователи под новостями про нового «Ведьмака».