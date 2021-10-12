Twitter запустил новую функцию для всех пользователей

Twitter разрешит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков, сообщила пресс-служба компании.

«Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех», — сказано в сообщении. При удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться, добавили в пресс-службе, отметило РИА «Новости».

Эта функция начала тестироваться еще в сентябре. Она призвана предоставить пользователям соцсети больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности.

До этого для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами нужно было заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а после этого удалять их оттуда.

Twitter 1 сентября начал тестировать функцию «безопасный режим». С ее помощью можно оградить пользователей от оскорбительных комментариев. Принимая решение о блокировке той или иной учетной записи, механизм соцсети будет учитывать как содержание подозрительных твитов, так и отношения, в которых пользователь с активированным безопасным режимом состоит с их авторами. Поэтому аккаунты, которые пользователь читает или с которыми часто взаимодействует, не попадут в черный список.