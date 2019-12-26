Роскосмос провел год без неудачных запусков. Впервые за 10 лет

При гражданских и военных запусках, которые Роскосмос произвел в 2019 году с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк, не произошло ни одной аварии. Все они признаны успешными — впервые с 2009 года.

Всего госкорпорация осуществила 14 стартов ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М», подсчитала «Медуза». Среди них — отправка грузовых и пилотируемых кораблей к МКС.

Еще семь космических пусков произвели с космодрома Плесецк. Площадку используют в интересах Минобороны и Воздушно-космических сил России. Они также прошли удачно.

В 2009 году 24 гражданских запуска осуществили с Байконура. С учетом военных пусков с Плесецка всего их было 32 — рекорд для отрасли. В том же году Соединенные Штаты провалили один из 24 запусков.

Начиная с 2010-го и по 2018 год неудачные пуски у Роскосмоса случались от одного до трех раз ежегодно.

Последний произошел в октябре прошлого года, когда в космос должен был улететь корабль «Союз МС-10». На его борту были космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. После отключения двигателей у второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» спускаемый аппарат сел в Казахстане. Овчинин и Хейг не пострадали.