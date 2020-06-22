Все только начинается? Дуров пообещал «цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

«Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах», — заявил создатель Telegram.

Источник фото: t.me/durov/117

Он уверен, что «цифровое сопротивление» не остановится после разблокировки в России, скорее, наоборот — должно стать глобальным. А администраторы прокси-серверов должны быть готовы к новым вызовам в связи с политической ситуацией в мире. По словам Дурова, «все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность». К их числу предприниматель относит и Telegram.

Дуров напомнил, что первая неделя после блокировки в 2018 году была непростой. У многих пользователей детища российского предпринимателя были проблемы со связью. Однако ситуация изменилась уже через месяц именно благодаря «цифровому сопротивлению». Тогда Telegram стал фактически доступен в России. Основатель мессенджера напомнил, что из 400 миллионов пользователей на российский контингент приходится 30 миллионов.

О разблокировке Telegram Роскомнадзор объявил 18 июня. Регулятор в качестве причины решения назвал «готовность противодействовать терроризму и экстремизму» со стороны мессенджера. На своем англоязычном канале Дуров связал это с появлением у организации нового директора, при котором и решили «отразить реальность» отменой блокировки. При этом ранее предприниматель отреагировал на хорошую новость на своем русскоязычном канале, причем там он сделал это более сдержанно.

«Отличная новость — Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — отметил Дуров.

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Он добавил, что теперь должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram. Вырастет и количество каналов и их участников. При этом, по словам Дурова, «права на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах».

Основатель мессенджера поблагодарил всех, кто продолжал пользоваться его детищем в последние два года. «Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин <…> события», — заключил Дуров.