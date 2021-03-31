Разработчики выпустили крупнейшее обновление Cyberpunk 2077. Для части пользователей все стало хуже

Компания CD Projekt RED выпустила крупный патч для игры Cyberpunk 2077, который должен устранить более 500 ошибок, допущенных при выпуске. Но улучшился геймплей только у части пользователей. Остальные столкнулись с еще большими проблемами.

Выяснилось, что игра продолжает случайно закрываться прямо в ходе выполнения рейда или при попытке сохраниться. Часть пользователей, заявила, что такие проблемы появились именно после апдейта. У некоторых игроков игра перестала запускаться вообще. Не помогла даже переустановка.

Часть владельцев игры не смогли даже скачать обновление для решения своих проблем.

«Где же этот патч 1.2 для Cyberpunk 2077, который якобы выпущен сегодня, потому что у меня не было загрузки. По-прежнему зависает на 90% из-за ошибки».

Владельцы консолей последних моделей заявили о существенном улучшении графики после обновления. Но те, кто играют на более старых приставках отметили, что патч значительно ухудшил видимость из-за снижения частоты кадров. Особенно это заметно, когда миссия проходит в ночном городе.

В Steam пользователи начали перечислять ликвидированные баги, которые создатели не упомянули в своем списке. В частности они отметили, что герой Ви теперь ложится в кровать более реалистично. Геймеры пошутили, что после релиза разработчики вспомнили, в какой позе нужно спать.

При этом часть ошибок, которые сильно раздражают игроков никуда не делась. Так после совершения преступления полицейские продолжают появляться около Ви или за его спиной.

Cyberpunk 2077 стал главным разочарованием геймеров в 2020 году. Ожидаемая более восьми лет игра оказалась сырой с кучей ошибок. Там не полностью загружались локации, машины исчезали или проваливались в асфальт и полностью нарушалась геометрия. Разработчики даже начали возвращать деньги геймерам, которые уже приобрели игру. Тем же кто остался предложили подождать серьезного обновления, которое не решило все проблемы.