Все спутники OneWeb успешно вывели на целевые орбиты

Британские спутники связи OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат». На целевую орбиту успешно вывели все 36 аппаратов, сообщил в Telegram глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Есть отделение всех 36 космических аппаратов», — написал он.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся 28 мая в 20:38 по московскому времени и прошел в штатном режиме.

«Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока „Фрегат“ произошло в расчетное время», — писал Рогозин.

Через 10 минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории, уточнило РИА «Новости».

Дальше спутники выводили на целевую круговую орбиту высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя «Фрегата».

Старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный стал 59-м подряд безаварийным космическим пуском России — это рекордный для страны показатель. Предыдущее достижение было установлено в период с февраля 1992 по февраль 1993 года с 58 успешными космическими пусками подряд.