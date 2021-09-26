Все подводные оптические кабели Земли показали на 3D-модели планеты

В Университете Хопкинса создали 3D-модель Земли, на которой можно рассмотреть все подводные оптические кабели, формирующие коммуникации вокруг планеты. Оказалось, что наиболее густая сеть располагается в Северном полушарии.

Сеть, которая окутывает север планеты, связывает Соединенные Штаты со странами Азии и Европы через Атлантический и Тихий океаны. Среди других территорий, которые оказались окутаны сетью коммуникаций достаточно густо, оказались восточное побережье Южной Америки и западная часть Африки. При этом видно, что пока на дне океанов в Южном полушарии практически нет таких сетей.

В целом на планете на данный момент продолжено 426 активных кабелей. Общая протяженность сети составляет почти полтора миллиона километров.

3D-модель построят и в Ростовской области, она будет касаться одного из полигонов. Ее создадут по проекту одного из победителей первого в России онлайн-хакатона в сфере обращения с отходами «Построение полигона». Разработку планируется использовать для того, чтобы определять параметры полигонов и выяснять, насколько они будут вместительными.