Все подводные кабели Земли показали на 3D-модели

Ученые в Университете Джонса Хопкинса в США создали 3D-модель Земли, на которой показали все подводные оптические кабели, окутывающие планету и формирующие глобальную коммуникационную сеть. Об этом сообщил НТВ.

На модели показано, что больше всего кабелей проходит в Северном Полушарии, где сеть связывает США со странами Европы и Азии через Атлантический и Тихий океаны. Достаточно плотно освоены запад Африки и Восточное побережье Южной Америки. А вот в Южном Полушарии океанское дно практически не занято.

Всего вокруг Земли проложено 426 активных кабелей. Их общая протяженность составляет почти 1,5 миллиона километров.

На Земле ранее нашли самый северный остров. Его удалось обнаружить ученым из Дании и Швеции. Он находится недалеко от Гренландии. Площадь участка суши составила всего 60 на 30 метров. Остров покрыт гравием и грязью.

Ранее ученым удалось получить самые детальные снимки поверхности Луны. Фотографии кратера Тихо были сделаны при помощи радиотелескопа обсерватории Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии.