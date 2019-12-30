Все гражданские самолеты в России решили переименовать

В России может появиться линейка гражданских самолетов с единым названием. Все гражданские лайнеры в стране при этом переименуют. Практика для рынка гражданской авиации не нова.

О соответствующих планах в интервью РИА «Новости» рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов», — заметил он.

В ОАК добавили, что необходимо правильно подойти к наименованию продукции. Кроме того, одной из целей станет как раз производство «единой линейки под единым названием всех самолетов». Слюсарь подчеркнул, что «именно такая практика принята на рынке гражданской авиации».

По его словам, все производители гражданских самолетов в мире так или иначе пришли к подобной модели. Для этого существуют экономические причины.

«Инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте — гражданские самолеты», — заметил глава ОАК. Единого решения, добавил Слюсарь, по вопросу пока нет — идет дискуссия.

Ребрендинг, по его мнению, будет представлять из себя процесс, имеющий отношение к формированию Дивизиона гражданской авиации. В него вошел набор активов, которые занимаются гражданской авиацией.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было — объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», — пояснил Юрий Слюсарь.

Он обратил внимание, что подобным процессам необходимо «правильное рыночное позиционирование». Таким образом можно будет объяснить корпоративные и технические процессы, которые происходят в отрасли.