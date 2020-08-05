Все флагманы Samsung теперь будут поддерживать три года после выхода

Компания Samsung пересмотрела свою политику. Теперь все флагманы, начиная с Galaxy S10, смогут получать три года крупные обновления для Android.

Об этом организация объявила на презентации Samsung Unpacked. Ранее Samsung обещал своим пользователям два года поддержки и одну версию ОС, пишет DTF.

В компании уточнили, что новая политика будет применяться не только к недавно анонсированным Note20 и Note20 Ultra, но и к линейке S20. Возможность обновиться получат даже прошлогодние модели — S10 и Note10.

Смартфоны S10 и Note10 вышли Android 9. Они получили обновления до следующего Android в конце года. Пользователи смартфонов рассчитывали, что последнее возможно обновление для них будет Android 11. Однако теперь они могут рассчитывать, что останутся на актуальной версии операционной системы до 2022 года.

Ранее Samsung показал новую серию смартфонов Galaxy Note20. Вместе со смартфоном идет перо S Pen.