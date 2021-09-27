Вредоносные программы сгенерировали почти половину интернет-трафика за последние полгода

Доля интернет-трафика, которую вредоносные программы сгенерировали в первом полугодии 2021-го, достигла 39%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные компании Barracuda Networks.

С января по июнь 2021 года автоматизированные средства сгенерировали 64% интернет-трафика. Известно, что 39% — это вредоносные боты, еще 25% — полезные. Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода безопасности» Павел Коростелев заявил, что есть три основных способа использования ботов преступниками.

Во-первых, они организуют DDoS-атаки: большое количество программ направляет запросы к одному сайту, он не успевает их обрабатывать и становится недоступным для использования. Второй вариант — скрапинг, когда боты собирают и систематизируют все доступные сведения и передают их конкурирующей площадке.

«В третьем случае боты используются в качестве прокси-сервера. То есть злоумышленник маскирует себя и атакует цель не с личного компьютера, а через скомпрометированное устройство, подключенное к интернету», — объяснил Коростелев.

Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева добавила, что боты запускают также для сбора всей доступной информации о веб-ресурсах для создания мошеннических сайтов, полностью имитирующих настоящие.

По данным Barracuda Networks, больше половины вредоносного трафика (67%) производят в Северной Америке, на втором месте — Европа (22%), на третьем — Азия (8%), на четвертом с 3% оказались Южная Америка, Африка и Океания.