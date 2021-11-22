Врач рассказала, какие бытовые приборы в квартире несут опасность

Врач-терапевт Екатерина Терентьева объяснила, какие бытовые приборы могут угрожать здоровью человека. По словам специалиста, они особенно негативно влияют на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня микроволновые и индукционные печи, люминесцентные лампы, компьютерная техника, беспроводные приборы, а также средства сотовой связи имеются в каждом доме. В зависимости от интенсивности излучения, по словам терапевта, проявляется биологический эффект электромагнитного воздействия, написали «Известия».

«Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительны к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы», — пояснила она и добавила, что накапливающийся от излучения эффект может вылиться в новообразования, гормональные заболевания и преждевременное старение.

Чтобы избежать повышенного излучения, важно правильно распределять мебель и технику в доме. Например, электроприборы стоит устанавливать на расстоянии двух-трех метров от дивана или стульев. А вести разговоры по мобильному телефону врач рекомендует не дольше трех-четырех минут за раз.