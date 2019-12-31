VR на ощупь. Появились тактильные перчатки для виртуальной реальности

Компания Teslasuit представила перчатки для виртуальной реальности. С их помощью можно не только перемещать VR-объекты, но и получать тактильные ощущения.

Teslasuit — самый известный белорусский стартап, ныне — британская компания. Свой первый продукт — одноименный костюм для виртуальной реальности — компания презентовала в 2018 году. В костюм встроено множество датчиков и электродов. Тактильные ощущения передаются с помощью электрических микроимпульсов. Также устройство имеет продвинутую систему захвата движений и позиционирования пользователя в пространстве.

Замдиректора компании Дмитрий Михальчук рассказывал, что идея костюма пришла разработчикам в голову во время проектирования 5D-кинотеатра. В подобных кинозалах помимо приводов для движения кресла также устанавливаются генераторы разных спецэффектов — брызг воды, порывов ветра и так далее.

Изобретатели столкнулись с проблемой: если зритель отвернулся от экрана, «когда пшикает воздух или брызгает вода», то струя не долетает, и «человек может пропустить ключевой момент фильма».

Инженер компании, продолжил Михальчук, вначале «собрал на коленке» очки виртуальной реальности, а уже затем под них разработал устройство для передачи ощущений.

В итоге родился костюм Teslasuit. Он представляет собой «носимый компьютер», позволяющий как передавать ощущения, так и считывать биометрию, на основе которой программа оценивает эмоциональное состояние участника.

Через год после презентации стартап показал на своем сайте Teslasuit Glove. В отличие от облегающего костюма, у которого нет выступающих частей, VR-перчатки выглядят достаточно громоздко. К каждому пальцу подведен отдельный рычажный механизм.

Создатели обещают, что благодаря этому помимо тактильных ощущений пользователь получит силовую обратную связь. Перчатки обладают теми же функциями, что и костюм. Купить их можно будет как в комплекте, так и отдельно.

Источник фото: teslasuit.io

Помимо виртуальных игр компания видит перспективу использования сенсорного костюма и VR-перчаток в обучении сотрудников (например, операторов на промышленных объектах), в спортивных тренировках (костюм может имитировать спарринг в контактных единоборствах), в военной подготовке, в реабилитации, а также другие возможности.

В каждый палец Teslasuit Glove встроены по девять электродов, которые позволяют «естественным образом» ощущать текстуру различных поверхностей, обещают в Teslasuit.

Перчатки впервые продемонстрируют публике 7 января 2020 года на выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES), которая пройдет в Лас-Вегасе.

На рынок их планируется вывести во второй половине 2020 года, заявил глава компании Сергей Носов. По данным The Verge, за перчатки придется выложить около пяти тысяч долларов.