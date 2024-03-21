Технологии 21 марта 2024, 20:23 Впервые запуск российского пилотируемого корабля отменили за секунды до старта Железняков: пуск пилотируемого корабля на обратном отсчете отменили в РФ впервые РИА «Новости»

Читать 360tv в

Впервые в истории отечественной космонавтики запуск пилотируемого корабля отменили непосредственно перед стартом. Об этом в комментарии ТАСС заявил эксперт Александр Железняков.

«В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой „старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а пилотируемыми — нет», — сказал Железняков.

Реклама

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту — россиянином Олегом Новицким, Мариной Василевской из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон — планировали запустить 21 марта.

Однако полет отменили — это произошло в автоматическом режиме за 20 секунд до старта.