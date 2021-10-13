13 октября 2021, 02:06
Apple изменит дизайн MacBook Pro впервые за 5 лет
Bloomberg: Apple представит новый MacBook Pro 18 октября
Компания Apple намерена 18 октября представить новую модель MacBook Pro. Дизайн ноутбука изменят впервые за пять лет, сообщило агентство Bloomberg.
В MacBook Pro вместо привычных чипов от Intel используют собственные разработки Apple. Разработчики предусмотрели возможность зарядки гаджета при помощи магнитного зарядного устройства MagSafe.
Дисплей ноутбука модернизируют, в нем снова появится порт HDMI. С клавиатуры MacBook Pro уберут сенсорную полосу Touch Bar.
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