Apple изменит дизайн MacBook Pro впервые за 5 лет

Компания Apple намерена 18 октября представить новую модель MacBook Pro. Дизайн ноутбука изменят впервые за пять лет, сообщило агентство Bloomberg.

В MacBook Pro вместо привычных чипов от Intel используют собственные разработки Apple. Разработчики предусмотрели возможность зарядки гаджета при помощи магнитного зарядного устройства MagSafe.

Дисплей ноутбука модернизируют, в нем снова появится порт HDMI. С клавиатуры MacBook Pro уберут сенсорную полосу Touch Bar.

Средняя сумма, необходимая для покупки iPhone в России, равняется 15 тысячам рублей. Исследователи заметили, что это касается как старых, так и новых моделей.