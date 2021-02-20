Рейтинг безопасности городов впервые создадут в России

В России работают над системой «Безопасный город». Благодаря проекту в стране рассчитывают создать первый федеральный рейтинг безопасности городов. Его составят по единым стандартам и методологии.

Рейтинг будет в открытом доступе. Опубликуют список на специальном портале, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

В основу реализации проекта «Безопасный город» на федеральном уровне лягут единые стандарты и термины. Их разработали в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) и планируют в дальнейшем закрепить на законодательном уровне. Ростех ведет процесс по заказу МЧС.

«В ходе НИОКР впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга», — отметили в корпорации.

Ситуацию в регионе оценят по различным рискам, в том числе, по землетрясениям и авариям на энергосетях. Специалисты разработали и новый подход к созданию прогнозов в сфере общественной безопасности и правопорядка.

«Он предусматривает использование предиктивных технологий еще на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС», — пояснили в Ростехе.

Комиссия МЧС России уже приняла результаты первого этапа НИКОР «для ее дальнейшей реализации и внедрения в практическую деятельность органов публичной власти всех уровней».

«Безопасный город», по замыслу создателей, будет единым информационным пространство с данными из различных подсистем. Благодаря единым алгоритмам реагирования работа ведомств, экстренных и оперативных служб на разных уровнях будет выстроена более эффективно.