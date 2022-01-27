Впервые количество пользователей устройств Apple и Samsung сравнялось в Москве

Компания МТС проанализировала модели самых популярных в Москве и Подмосковье смартфонов за 2021 год. Оказалось, что количество пользователей устройств Apple и Samsung впервые в регионе сравнялось.

В МТС сообщили, что смартфоном прошлого года стал iPhone 11. Число жителей, выбравших для себя эту модель, увеличилось на 70%.

При этом компания Apple впервые на московском рынке сравнялась с южнокорейским производителем Samsung. Их доли достигли 26,5%.

Год назад устройства Apple занимали в сети московского региона 24,2%, а Samsung — 25,8%.

Следом за этими двумя компаниями идет китайский производитель Xiaomi. Однако в масштабах России лидером в сети МТС остался в прошлом году Samsung.

«Сегодня для смартфонов особенно важны поддержка смартфоном современных протоколов связи, хорошая камера, большой объем памяти, надежный аккумулятор и долгий срок службы. От оператора абоненты ожидают сплошного покрытия, высоких скоростей и своевременной подготовки к запуску новых поколений связи», — отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

По его словам, клиенты МТС могут уверенно пользоваться мобильным интернетом как в Москве, так и области.

«И это несмотря на то, что мы постоянно фиксируем значительный рост трафика передачи данных — около 40% в год», — подчеркнул Дмитрий.

В прошлом году компания МТС увеличила количество базовых станций в регионе на 20%, а также модернизировала значительную часть оборудования.

В результате средняя скорость мобильного интернета в области выросла за год на 35% — до 43 Мбит/с. Она приблизилась к московской — 54 Мбит/с.

Топ-10 смартфонов

В топ-10 смартфонов, зарегистрированных в сети МТС в московском регионе за прошлый год, вошли:

1. Apple iPhone 11 (128 ГБ)

2. Apple iPhone 7 (128 ГБ)

3. Apple iPhone XR (128 ГБ)

4. Galaxy A51 (128 ГБ)

5. Galaxy A50 (128 ГБ)

6. Galaxy A12 (64 ГБ)

7. Apple iPhone 6S (64 ГБ)

8. Apple iPhone X (64 ГБ)

9. Redmi Note 8 Pro (128 ГБ)

10. Redmi 9 (64 ГБ)

Почти все модели обладают расширенным объемом памяти, большим размером экрана и более продолжительной автономностью работы.