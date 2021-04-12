Возведение башни-ракеты Национального космического центра началось на западе Москвы

Небоскреб в виде ракеты на стартовой площадке появится на территории бывшего завода имени Хруничева на западе Москвы. Там продолжаются работы по строительству Национального космического центра. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Источник фото: Москомархитектура

Строители уже приступили к возведению башенной части комплекс зданий. Архитектурной доминантой будущей постройки станет башня высотой в 47 этажей и шпилем в 288 метров.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на месте уже провели земляные работы и завершили забивку свай.

«На стройплощадке Национального космического центра приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части — уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты», — поделился он.

После окончания строительства Национального космического центра туда переедут все офисы Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания Национального космического центра, где сосредоточатся все современные российские разработки космической отрасли. По словам российского лидера, к 2022 году уже должен появится контур здания.