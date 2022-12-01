Технологии 01 декабря 2022, 16:22 «Возродить целое направление». Гендиректор «Росатома» — о деятельности корпорации РИА «Новости»

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Госкорпорация «Росатом» не стоит на месте и продолжает развиваться. Сегодня одной из ее важных задач является импортозамещение выпавших поставок, а также освоение новых для себя направлений. Об этом в интервью каналу «Россия 24» по случаю 15-летия «Росатома» заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

«Росатом», по его словам, планирует начать работу в сфере металлообработки и машиностроения. Одной из важнейших задач компании, по словам Лихачева, является замещение выпавших импортных поставок.

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«Нам нужно в каком-то смысле опять возродить целое направление», — заявил он.

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В качестве примера он привел отрасль арктического судостроения. В нее входят не только ледоколы и суда обслуживания, но также и контейнеровозы, и суда ледового класса.

«По самым скромным подсчетам нужно порядка 80 единиц вот таких арктических судов в горизонте до 2030-го года. И в альянсе с объединенной судостроительной корпорацией имеем планы по созданию российских верфей именно в сфере ледокольного, арктического судостроения», — подчеркнул он.

При этом самым главным в этом является именно вопрос идеологии. Дело в том, что еще 15 лет назад это были экономически обоснованные проекты, которые давали возможность госкорпорации быть более устойчивой, объяснил Лихачев.

«Сейчас это просто необходимость. Нам предлагают новые направления, которые пока не осмыслены с точки зрения человеческих знаний», — добавил он.

В числе таковых он назвал квантовые или фотонные вычисления. К ним также можно отнести и другие аспекты критического характера, которые связаны с импортозамещением в информационной структуре. Все это ставит перед «Росатомом» задачу по созданию собственных программно-аппаратных комплексов. С их помощью страна сможет быть неуязвимой в цифровом технологическом ключе, заключил Лихачев.