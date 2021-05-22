Возняк рассказал, как лучше обучаться работе с компьютером

Сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал, как лучше всего обучаться работе с компьютером. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он отметил, что сейчас обычные учебники по информатике заменили обучением на компьютерах. Возняк добавил, что не считает этот способ обучения более эффективным.

По его мнению, учителям следует индивидуально подходить к каждому ученику и стараться учитывать интересы всех. Также Возняк считает, что общаться с человеком приятнее, чем с компьютером.