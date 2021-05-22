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    22 мая 2021, 14:21

    Возняк рассказал, как лучше обучаться работе с компьютером

    Дарья Морозова

    Сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал, как лучше всего обучаться работе с компьютером. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Возняк рассказал, как лучше обучаться работе с компьютером

    Он отметил, что сейчас обычные учебники по информатике заменили обучением на компьютерах. Возняк добавил, что не считает этот способ обучения более эффективным.

    По его мнению, учителям следует индивидуально подходить к каждому ученику и стараться учитывать интересы всех. Также Возняк считает, что общаться с человеком приятнее, чем с компьютером.