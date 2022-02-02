В России начали анализировать риски развития игровых метавселенных, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ. Также правительство стало изучать возможности их регулирования.

Метавселенная представляет собой виртуальное пространство, там люди взаимодействуют между собой и с цифровыми объектами благодаря технологиям виртуальной реальности, через аватары.

Речь идет, в частности, о возможном появлении в так называемых метавселенных новых форм протестов и агитации, вплоть до виртуальной политической реальности, магазинов с запрещенными веществами, а также «механизмов, способствующих снижению морали в обществе».

Пока нигде в мире нет отдельного регулирования метавселенных, однако власти ряда стран уже начали отмечать необходимость усиления контроля.

В вопросе того, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, участники рынка и эксперты расходятся во мнениях. Пока одни настаивают на разработке отдельного регулирования для метавселенных, другие считают риски преувеличенными.

Российских военных могут начать тренировать, используя технологии игрового искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут в создании симуляторов и разработке боевых стратегий. На Западе такие технологии уже широко применяют. Это отличное дополнение к уже существующему методу подготовки военных, считают эксперты.