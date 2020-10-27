27 октября 2020, 18:03
Возможности Instagram испытали лимоном
Пользователь с ником morshuloveyou не смог провести алгоритм Instagram, который распознает ложную информацию. Его фото лимона с подписью «Яблоко» соцсеть признала фейком и скрыла.
«Независимые эксперты по проверке фактов считают эту информацию ложной. Та же самая ложная информация была проверена независимыми экспертами в другой публикации (возможны небольшие различия). Основные утверждения в этой публикации содержат фактические неточности», — написано в сообщении службы соцсети.
Сама фотография закрыта плашкой, но если кликнуть на «Посмотреть публикацию», то увидеть этот лимон можно. У morshuloveyou всего 662 подписчика, но это фото лайкнули более 35 тысяч раз.
Instagram уже давно начал борьбу с ложной информацией. В январе соцсеть стала скрывать посты с обработанными фотографиями. Одним из первых под раздачу попал снимок человека на фоне отретушированных гор, которые в редакторе раскрасили в цвета радуги.