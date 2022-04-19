Возможность производства запчастей для иностранных лайнеров допустили в России

Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов. Это необходимо для своевременного ремонта удержанных в России Boeing и Airbus.

Ведомство уже обратилось к авиаперевозчикам и сервисным компаниям за информацией по номенклатуре и количеству требуемых запасных частей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замглавы министерства Олега Бочарова замглаве Минтранспорта Игорю Чалику.

В документе говорится, что все собранные данные по запчастям нужны для оценки возможности и целесообразности их производства и расходных материалов в РФ. Оценку проведет Минпромторг совместно с Агентством по технологическому развитию.

Министерству в числе прочего необходимы данные о потребностях компаний в конкретных деталях: по каждой позиции следует предоставить ее спецификацию, указать тип судна и условия его эксплуатации. Также рекомендуется приложить как минимум пять оригинальных деталей для 3D-сканирования, исследования состава материала и определения прочностных свойств изделия.

Игорь Чалик дал поручение Росавиации предоставить запрашиваемые данные. Источники в трех компаниях уточнили, что совещания по поводу перечня необходимых деталей проводят регулярно.