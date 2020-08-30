«Возможность лечить многие болезни»: невролог одобрил идею чипирования

Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов отреагировал на испытание Илона Маска касательно чипирования свиней. Эксперт уверен, что это поможет людям лечить многие болезни.

В интервью телеканалу «Звезда» невролог Петр Труханов сообщил, что многие подобные технологи не всегда удачно испытывали. Однако такая технология позволит лечить серьезные заболевания: «Эта разработка позитивна, <…> Это и возможность считывать происходящее в пределах мозга, это даст понимание и возможность лечить многие болезни».

Эксперт отметил, что без паники среди людей в применении таких технологиях не обойдется: «Люди склонны паниковать, однако ученые несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто».

Накануне Илон Маск провел презентацию беспроводной версии нейроинтерфейса Neuralink. Усовершенствованная модель была опробована на свиньях. С помощью чипов ученые отследили по беспроводному каналу связи активность осязательных нервов животных. Один имплант был извлечен из свиньи в качестве доказательства безопасности процедуры. Первую презентацию интерфейса Neuralink Илон Маск провел летом 2019 года, сообщает News.ru.