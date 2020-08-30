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    30 августа 2020, 08:58

    «Возможность лечить многие болезни»: невролог одобрил идею чипирования

    Анастасия Калинина

    Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов отреагировал на испытание Илона Маска касательно чипирования свиней. Эксперт уверен, что это поможет людям лечить многие болезни.
    «Возможность лечить многие болезни»: невролог одобрил идею чипирования

    В интервью телеканалу «Звезда» невролог Петр Труханов сообщил, что многие подобные технологи не всегда удачно испытывали. Однако такая технология позволит лечить серьезные заболевания: «Эта разработка позитивна, <…> Это и возможность считывать происходящее в пределах мозга, это даст понимание и возможность лечить многие болезни».

    Эксперт отметил, что без паники среди людей в применении таких технологиях не обойдется: «Люди склонны паниковать, однако ученые несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто».

    Накануне Илон Маск провел презентацию беспроводной версии нейроинтерфейса Neuralink. Усовершенствованная модель была опробована на свиньях. С помощью чипов ученые отследили по беспроводному каналу связи активность осязательных нервов животных. Один имплант был извлечен из свиньи в качестве доказательства безопасности процедуры. Первую презентацию интерфейса Neuralink Илон Маск провел летом 2019 года, сообщает News.ru.

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