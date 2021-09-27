Глава YouTube сделает все возможное для работы в России

Глава компании Сьюзан Воджицки заявила, что сервис YouTube сделает все возможное, чтобы урегулировать вопросы своей работы в России. Она подчеркнула, что свобода слова останется «ключевой ценностью». Воджицки сообщила, что сервис постарается предоставлять услуги на максимально возможном уровне.

Об этом она заявила в интервью каналу Bloomberg TV. Воджицки добавила, что всегда будет несколько мнений, но в работе с правительствами нужно делать все возможное для урегулирования отношений.

«Мы должны учитывать множество вещей, будь то местные законы или то, что происходит на местах», — сказал Воджицки.

Она отказалась обсуждать конкретные запросы российских официальных лиц. Google уже сообщал, что на Россию приходится больше полвины от общего числа запросов на удаление с 2011 года. Однако Google не раскрывает, как часто правительства просят удалить видео с YouTube или как компания на них реагирует.

Главе компании пришлось объясняться после того, как YouTube заблокировал проект «Умное голосование» по требованию Роскомнадзора.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что появление проекта «Умное голосование» вызвано желанием его создателей попасть во власть. Он не имеет никакого отношения к решению проблем граждан России.