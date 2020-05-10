Воздушный парад над Москвой попал в атмосферный ролик. Виден даже момент пуска ракет

Лаборатория «Гигарама» подготовила видео, в котором запечатлела воздушный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Атмосферный ролик снят в slow mo («замедленная съемка»). Наслаждайтесь просмотром!

Участники мультимедийного проекта воспользовались тремя камерами со специальной длиннофокусной оптикой. Они снимали главный авиапарад страны с высоты 165 метров. А потом все собрали в одну картинку.

Благодаря slow mo можно рассмотреть каждый самолет и даже движение воздуха вокруг лопастей вертолетов. А еще камеры зафиксировали пар из турбин и момент пуска ракет. На кадрах видны все воздушные военные суда Минобороны России, участвовавшие в параде 9 мая.

Воздушный парад начался в Москве 9 мая, в 10:20. В нем были задействованы 75 транспортных средств — это рекордное количество в российских парадах Победы. Традиционно парад открыли вертолеты. Также в небо над столицей поднялся стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В параде участвовали заправщики Ил-78, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29, МиГ-31К, Су-57. Завершился авиапарад полетом шести штурмовиков Су-25, которые специальными дымами окрасили небо в цвета российского триколора.

В 2020 году наблюдать за воздушным парадом можно быть только онлайн. Все мероприятия с массовым скоплением людей отменены из-за распространения коронавируса.