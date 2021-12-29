Вот это «помощник». Умная колонка предложила ребенку развлечься с электротоком

Так называемая умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный челлендж. Ребенок попросил у голосового помощника Alexa какой-то способ развлечься.

Alexa обнаружила в Сети такую вот «простую задачу»: вставить зарядное устройство наполовину в розетку и приложить монетку к оголенным контактам. Рядом находилась мать девочки, которая и вмешалась в ситуацию. Впрочем, девочка подчеркнула, что и сама довольно «разумна, чтобы не делать подобное». Тем не менее женщина написала о таком в Twitter.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8 — Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021

Ранее тиктокер с ником my.data.not.yours направила запрос в компанию Amazon и попросила предоставить ей данные. Оказалось, что среди сохраненных о ней сведений есть несколько тысяч аудио, которые записали колонки. Кроме того, доступен был полный список контактов телефона и личный адрес блогера.