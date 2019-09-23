Специалист объяснил, что прокладка «Северного потока — 2» в Дании позволит закончить строительство в сроки.

«Разрешение Дании будет означать, что проект будет выполнен именно в те сроки, в которые планировалось. Если Дания согласия не даст, то это затянется на определенное количество месяцев. Вокруг Дании обойдут», — сказал Бахревский.

По его словам, газопровод будет построен в ближайшие несколько месяцев даже при отказе Дании.

«Конечно, это технические сложности, но все решаемо. Известно, что это не какие-то умопомрачительные сроки. Это будет сделано в течение нескольких месяцев», — заключил востоковед Евгений Бахревский.