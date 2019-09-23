Востоковед рассказал, когда закончится строительство «Северного потока — 2»
Востоковед Евгений Бахревский рассказал, что завершение строительства «Северный поток — 2» затянется, если Дания не согласится на прокладку газопровода на своей территории. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист объяснил, что прокладка «Северного потока — 2» в Дании позволит закончить строительство в сроки.
«Разрешение Дании будет означать, что проект будет выполнен именно в те сроки, в которые планировалось. Если Дания согласия не даст, то это затянется на определенное количество месяцев. Вокруг Дании обойдут», — сказал Бахревский.
По его словам, газопровод будет построен в ближайшие несколько месяцев даже при отказе Дании.
«Конечно, это технические сложности, но все решаемо. Известно, что это не какие-то умопомрачительные сроки. Это будет сделано в течение нескольких месяцев», — заключил востоковед Евгений Бахревский.