Волонтеры Музея ВВС рассказали, как спасают разрушенные вандалами самолеты

Волонтеры Центрального музея ВВС в Монино рассказали, что много лет реставрируют самолеты, которые были разрушены вандалами в 90-е годы прошлого века.

По их словам, мародеры рубили экспонаты топорами, выдергивали из них детали, лишая их всяких шансов на существование. Одной из таких легендарных машин является самолет-амфибия, бомбардировщик и торпедоносец ВВА-14, созданный авиаконструктором Роберто Бартини в 1970-е годы. Он попал в Монино практически 30 лет назад. В настоящий момент добровольцы пытаются его восстановить.

Его доставили в Лыткарино из Таганрога по воде и выгрузили на берег. Долгое время самолет находился без присмотра, местные жители воспользовались случаем и разграбили его. Серьезное повреждение машина получила при транспортировке. При выгрузке вертолетом трос оборвался и самолет рухнул на землю, пишет ИА Nation News.

«Поэтому хвостовая часть левого бортового отсека отломана. Кили, стабилизаторы и консоли крыла лежат отдельно. В музее по ВВА лазили всякие любители „заброшек“, бомжи жгли внутри костры — все лето 2019 года мы выносили из фюзеляжа мусор, слой был 40 сантиметров», — пояснила одна из волонтеров Виктория.

Добровольцы подготовили к установке на машину стабилизаторы и кили. Помимо прочего, они провели трехмерное сканирование кабины, чтобы изготовить отсутствующие фрагменты остекления. Также производится ремонт шасси и устранение ржавчины с обшивки.