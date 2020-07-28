Волонтеры Музея ВВС рассказали, как спасают разрушенные вандалами самолеты
По их словам, мародеры рубили экспонаты топорами, выдергивали из них детали, лишая их всяких шансов на существование. Одной из таких легендарных машин является самолет-амфибия, бомбардировщик и торпедоносец ВВА-14, созданный авиаконструктором Роберто Бартини в 1970-е годы. Он попал в Монино практически 30 лет назад. В настоящий момент добровольцы пытаются его восстановить.
Его доставили в Лыткарино из Таганрога по воде и выгрузили на берег. Долгое время самолет находился без присмотра, местные жители воспользовались случаем и разграбили его. Серьезное повреждение машина получила при транспортировке. При выгрузке вертолетом трос оборвался и самолет рухнул на землю, пишет ИА Nation News.
«Поэтому хвостовая часть левого бортового отсека отломана. Кили, стабилизаторы и консоли крыла лежат отдельно. В музее по ВВА лазили всякие любители „заброшек“, бомжи жгли внутри костры — все лето 2019 года мы выносили из фюзеляжа мусор, слой был 40 сантиметров», — пояснила одна из волонтеров Виктория.
Добровольцы подготовили к установке на машину стабилизаторы и кили. Помимо прочего, они провели трехмерное сканирование кабины, чтобы изготовить отсутствующие фрагменты остекления. Также производится ремонт шасси и устранение ржавчины с обшивки.