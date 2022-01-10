Volkswagen выпустит на рынок обновленную версию седана Bora весной 2022 года

Обновленная версия седана Bora от Volkswagen появится в продаже весной 2022 года. Об этом сообщило ИА Nation News.

Модель получит новый дизайн и расширенный набор функций. От предшественников она будет отличаться переработанной радиаторной решеткой, бамперами и обновленной оптикой на светодиодах. Седан будет снабжен турбированным двигателем объемом 1,2 и 1,4 литра с отдачей 116 и 150 лошадиных сил соответственно.