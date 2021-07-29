Volkswagen представила новый автомобиль Taigo

Купе-кроссовер Taigo от Volkswagen появился на европейском рынке. Об этом сообщила газета «Известия».

Автомобиль сделан на основе платформы MQB-A0. Ее длина равна 4260 миллиметрам, ширина — 1750 миллиметрам, а высота — 1490 миллиметрам. Колесная база составляет 2560 миллиметров.

Автомобиль оснащен 1,0-литровым турбомотором мощностью 95 и 110 лошадиных сил. Также у него есть 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор в 150 лошадиных сил. Коробки передач у машины — механические пяти- и шестиступенчатые, а также семидиапазонный автомат с двумя сцеплениями.