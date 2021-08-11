Военный рассказал об атомной подлодке «Казань»

Командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков рассказал о российской многоцелевой атомной подлодке «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщил ТАСС.

«Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты „Оникс“, гиперзвуковые ракеты „Циркон“ или крылатые ракеты „Калибр“, что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», — передал его слова RT.

По его словам, разработка обладает большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости по сравнению со своими предшественниками.