Военный политолог объяснил, где могут разместить новую противоракету РФ

Противоракета стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и попала в цель с заданной точностью. Отмечается, что пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Кошкин заявил, что речь идет о ракете шахтного типа. Она будет держать оборону в небе нашей страны от ударов с воздуха и из космоса.

«Можно предположить, что она войдет в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть, и других районов», — поделился мнением специалист.

В последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО сообщалось в конце середине осени текущего года. Ранее пуски проходили летом прошлого года.