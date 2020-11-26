26 ноября 2020, 13:39
Военный политолог объяснил, где могут разместить новую противоракету РФ
Министерство обороны РФ сообщило об успешных испытаниях новой отечественной противоракеты. Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik высказал предположения по поводу того, какие регионы будет защищать установка.
Противоракета стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и попала в цель с заданной точностью. Отмечается, что пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Кошкин заявил, что речь идет о ракете шахтного типа. Она будет держать оборону в небе нашей страны от ударов с воздуха и из космоса.
«Можно предположить, что она войдет в систему обороны и защиты центральных округов, а может быть, и других районов», — поделился мнением специалист.
В последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО сообщалось в конце середине осени текущего года. Ранее пуски проходили летом прошлого года.