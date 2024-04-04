04 апреля 2024, 12:28
Военный летчик Попов назвал самолет Ан-124 уникальным по характеристикам
Заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщение о восстановлении тяжелых транспортных самолетов Ан-124. По его словам, это воздушное судно уникально по своих характеристикам.
Попов отметил, что «Ан-124 является самым тяжелым самолетом воздушного флота страны.
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«Надо сказать, что он не массовый. Стоит на вооружении военно-воздушных сил, а также находится в эксплуатации компании „Волга-Днепр“», — пояснил летчик.
Попов добавил, что самолет может использовать почти все аэродромы гражданской авиации. К тому же он не нуждается в особых условиях по полосе и рулежным дорожкам.
Самолеты
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