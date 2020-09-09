Военный эксперт высказался о российских подлодках пятого поколения

По словам специалиста, сейчас в России основными ударными подлодками стали АПЛ проекта «Ясень». Несколько из них проходят испытания, некоторые заложены в Северодвинске.

Литовкин заметил, что будущего не может быть, если не продолжать развиваться и отрабатывать новые технологии.

«„Ясень“ будет нести гиперзвуковые ракеты „Циркон“. По всей видимости, „Хаски“ будет еще более совершенным, и сегодня уже начинается работа над этим проектом», — добавил эксперт.

Что касается дизельной «Калины», то Литовкин выразил надежду, что на ней установят воздухонезависимую энергетическую установку, после чего она может в полной мере называться современной.