Военный эксперт усомнился, что американские бомбардировщики B-1B могут стать проблемой для флота РФ

Специалист напомнил, что Россию надежно защищают собственные ЗРК и ЗРС, которые способны определить наличие угрозы и оперативно ликвидировать ее. «ПолитЭксперт» обратил внимание на то, что бомбардировщики В-1В оснащены гиперзвуковыми ракетами AGM-183A и крылатыми ракетами AGM-158 JASSM. Леонков напомнил, что еще два года назад РФ справилась с ними. Российские ПВО ликвидировали их на подлете к Дамаску.