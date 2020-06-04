04 июня 2020, 16:04
Военный эксперт усомнился, что американские бомбардировщики B-1B могут стать проблемой для флота РФ
Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с «Вечерней Москвой» материал американских журналистов о том, что бомбардировщики B-1B могут стать серьезной проблемой для российского флота.
Специалист напомнил, что Россию надежно защищают собственные ЗРК и ЗРС, которые способны определить наличие угрозы и оперативно ликвидировать ее. «ПолитЭксперт» обратил внимание на то, что бомбардировщики В-1В оснащены гиперзвуковыми ракетами AGM-183A и крылатыми ракетами AGM-158 JASSM. Леонков напомнил, что еще два года назад РФ справилась с ними. Российские ПВО ликвидировали их на подлете к Дамаску.