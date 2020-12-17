17 декабря 2020, 15:41
Военный эксперт: танк «Спрут» может стрелять из воды
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях российского танка «Спрут». Например, он может стрелять на плаву. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, танк может стрелять ракетами, а не только снарядами. Кроме того, он способен преодолевать преграды на воде и вести огонь из воды.
«Танк создан на платформе БМД-4, что позволяет десантировать его с экипажем внутри. Кроме того, танк способен преодолевать серьезные водные преграды», — пояснил Кнутов.