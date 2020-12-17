Военный эксперт: танк «Спрут» может стрелять из воды

По его словам, танк может стрелять ракетами, а не только снарядами. Кроме того, он способен преодолевать преграды на воде и вести огонь из воды.

«Танк создан на платформе БМД-4, что позволяет десантировать его с экипажем внутри. Кроме того, танк способен преодолевать серьезные водные преграды», — пояснил Кнутов.